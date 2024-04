Spopolamento: Telese Terme in controtendenza Caporaso: “Insieme alla crescita demografica c’è lo sviluppo economico e interesse per la città”

Telese Terme conferma il suo trend positivo di crescita e nell’ultima ricerca statistica pubblicata risulta tra i primi 10 comuni della Campania per variazione percentuale positiva della popolazione. Da precisare, inoltre, che parte dei comuni che la precedono sono interessati da un significativo incremento dato da flussi di immigrati extracomunitari, fenomeno che non ha interessato Telese.

Curiosità statistica a parte, la città termale sta vivendo negli ultimi anni una stagione di benessere economico accompagnato dal progressivo sviluppo sociale e dalla crescita demografica.

Già 2 anni fa, dalla ricerca condotta dalla Fondazione Think Tank Nord Est, elaborata dal team di Infodata, Telese Terme risultava l’unico comune dell’intera provincia di Benevento a far registrare un tasso di variazione percentuale della popolazione dal 2012 al 2022 del + 8,3%. E in un intervallo di soli 2 anni, dal 2020 al 2022, la città aveva avuto un incremento della popolazione di 103 unità.

La notizia assume particolare valore se si considera il progressivo spopolamento delle aree interne della Campania ma anche alla luce dei dati che riguardano la città capoluogo di regione, Napoli, che in 20 anni ha perso 80mila abitanti, e il capoluogo di provincia, Benevento che ha perso circa il 9% della popolazione censita nel 2004.

Uno degli effetti principali della crisi demografica che sta affrontando l’Italia è lo spopolamento di intere zone del nostro Paese. Nell’ultimo anno la popolazione italiana è diminuita di 180 mila persone a causa delle minori nascite e dell’aumento dei decessi. In Italia lo spopolamento riguarda in particolare il Mezzogiorno e le cosiddette “aree interne”, ossia i comuni più periferici sia a livello geografico sia per la possibilità di accedere ai servizi essenziali. Nel nostro Paese le aree interne coprono il 60 per cento della superficie nazionale e hanno solo il 22 per cento della popolazione.

Ecco perché, dunque, il dato in netta controtendenza fatto registrare da Telese Terme spicca all’interno di un quadro generale che desta non poche preoccupazioni.

“C’è di più – afferma il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -, perché accanto alla costante crescita demografica stiamo assistendo a quel fenomeno dinamico di crescita economica che sta attraendo importanti investitori sul territorio. Tra le altre, una nota multinazionale, presente in tutto il mondo, sta effettuando le operazioni preliminari alla creazione di un punto vendita a Telese Terme. Naturalmente ci stiamo impegnando per accompagnare e favorire questo sviluppo – precisa il primo cittadino -, creando le condizioni giuste per garantire alla nostra comunità una qualità di vita il più possibile alta e per offrire ai potenziali investitori un territorio sano e ricco di opportunità. Telese – conclude Caporaso -, nella nostra visione è una città vivibile, efficiente, turistica, inclusiva e digitale. Ogni giorno lavoriamo per questo obiettivo”.