Smaltimento scorretto rifiuti: in azione le foto trappole L'assessore all'Ambiente del comune di Telese Terme Fuschini: nessuno sconto per chi contravviene

La collaborazione tra cittadini e amministrazione è fondamentale nella lotta contro lo smaltimento scorretto dei rifiuti. “L'amministrazione - afferma l'assessore all'ambiente Vincenzo Fuschini - da subito si è messa a disposizione dei cittadini per migliorare e monitorare la raccolta differenziata ma questo è possibile solo grazie ad una azione sinergica con le utenze. La collaborazione poi con il comando dei VV UU e l'assessore Piervincenzo Bisesto in tema di controllo del territorio ha dato già da tempo i suoi frutti con diverse segnalazioni e sanzioni a cittadini di Telese e non che, come successo in questa settimana hanno contravvenuto al regolamento di smaltimento dei rifiuti”. “Dispiace - aggiunge l'assessore Bisesto - constatare che ancora nel 2024 e con un servizio di raccolta porta a porta ci sia gente che contravviene alle regole come le immagini riprese dalle foto trappole confermano”. Il sindaco Giovanni Caporaso da parte sua pur stigmatizzando gli atteggiamenti scorretti ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici comunali, dalla ditta Lavorgna a dagli assessori Fuschini e Bisesto per i risultati ottenuti nelle rispettive deleghe conferite. “L'azione di controllo del territorio – dichiara il primo cittadino - sta a dimostrare che l'amministrazione non farà nessun passo indietro rispetto a coloro che pensano di agire fuori dalle regole”.