Dissesto idrogeologico: Golia, oltre un milione di euro per Circello Progetti per le località Montefreddo, Fontana La Guardia, San Biase, Portelle, Campanaro

"Ammonta ad oltre un milione di euro lo stanziamento dei fondi ministeriali per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio destinati al comune di Circello”.

Lo rende noto il Sindaco Gianclaudio Golia.

“L'ottenimento di questi fondi, destinati alla progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica del nostro territorio, - commenta il primo cittadino - dimostrano l'attenzione dell'Amministrazione verso le tematiche ambientali e di sicurezza. Proprio per il nostro impegno costante e la collaborazione con le istituzioni competenti, si tratta dell’ennesimo risultato tangibile che sottolinea il nostro impegno nel reperire risorse fondamentali per affrontare le sfide legate al futuro del nostro territorio. I progetti interesseranno le località di Montefreddo, Fontana La Guardia, San Biase, Portelle, Campanaro dove saranno implementate azioni mirate a mitigare i rischi idrogeologici”. “Questi finanziamenti – conclude Golia - confermano la nostra determinazione a portare avanti progetti per la tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini”.

Nel ribadire l’importanza per la comunità locale dello stanziamento dei fondi, l’assessore ai Lavori pubblici Gabriele Iarusso aggiunge: “Questi finanziamenti rappresentano un importante investimento nel futuro di Circello, dimostrando l'attenzione dell'Amministrazione e l’ottimo lavoro dell’ufficio tecnico comunale verso la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. In questi anni abbiamo lavorato con impegno e dedizione per assicurare un ambiente più sicuro e protetto per tutti”.

Questo l’elenco dettagliato degli interventi, con i relativi importi:

Sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del territorio in Località Montefreddo. Progettazione € 571.000,00

Sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del territorio in Località Fontana la Guardia - San Biase – Portelle. Progettazione € 260.000,00

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del Versante Campanaro. Progettazione € 201.017,00.