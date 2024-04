90 anni di Telese Terme: istituito Gruppo di lavoro per organizzare celebrazioni Il sindaco Caporaso: Compleanno della nostra comunità anche occasione per sviluppo turistico

Con apposito decreto sindacale è stato istituito un Gruppo di lavoro composto da esperti che affianchi l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione delle celebrazioni per i novant’anni dall’istituzione del Comune di Telese Terme.

Nel decreto sindacale viene ricordato che fino al 1934 Telese Terme era una mera frazione del Comune di Solopaca e solo a partire dal 1934 è stato istituito il Comune di Telese quale autonomo Ente locale. L’istituzione del Comune di Telese è avvenuta, infatti, in data 10 aprile 1934 e a decorrere da tale data, il Comune di Telese, che solo successivamente nel 1992 ha assunto la denominazione di Telese Terme, ha visto una continua ed inarrestabile crescita, sia demografica che economica e sociale. La popolazione cittadina ha visto un progressivo incremento, che prosegue tutt’ora e che ha portato negli ultimi anni a sfiorare la popolazione residente di 8000 abitanti; crescita che costituisce quasi un “unicum” a livello provinciale e dimostra la centralità del ruolo di Telese Terme anche sul piano economico e dei servizi.

Considerato che nel 2024 ricorrono i novant’anni dalla istituzione del Comune di Telese e che in occasione di tale ricorrenza l’Amministrazione Comunale intende dare la meritata rilevanza all’importante anniversario mediante l’organizzazione di una serie di iniziative celebrative, si è ritenuto opportuno costituire un ristretto Gruppo di lavoro composto da esperti appartenenti alla comunità telesina, da individuarsi, senza ulteriori oneri a carico delle casse comunali, tra esponenti del mondo della cultura che siano dotati della necessaria competenza e conoscenza della storia, delle tradizioni, del patrimonio culturale, artistico ed architettonico e delle peculiarità della realtà telesina.

“La costituzione di tale Gruppo di lavoro è finalizzata non soltanto ad implementare la trasparenza dell’azione amministrativa, ma anche la qualità delle decisioni e la cultura della partecipazione civica alla vita democratica – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. Presto ci metteremo al lavoro per stilare insieme un programma di iniziative per tutto il 2024. Sarà, dunque, un anno ricco di eventi – conclude il sindaco -, non solo per festeggiare il compleanno della nostra città ma anche per richiamare tanti turisti sul nostro territorio”.