Sagra del Carciofo a Pietrelcina: al via il 44esimo appuntamento L'evento dedicato all'ottimo prodotto presidio slow food nella terra di San Pio

Arriva alla 44esima edizione uno degli appuntamenti più importanti nel panorama degli eventi dedicati all'enogastronomia sannita: la Sagra del Carciofo di Pietrelcina, organizzata dalla Pro Loco locale con il patrocinio del Comune guidato da Salvatore Mazzone.

Evento partito domenica , con l'associazione diretta da Dario Faiella che dalle 11 in Piazza SS. Annunziata si è dedicata alla preparazione di un aperitivo e di un primo a base di carciofi di Pietrelcina: un prodotto che, come si ricorderà è anche presidio Slow Food viste le sue peculiarità (dai capolini carnosi alla tenerezza alla delicatezza proprie del prelibato ortaggio che si produce esclusivamente in piccoli appezzamenti nelle zone collinari di Pietrelcina e in pochi comuni sanniti limitrofi). L'evento si ripeterà anche Giovedì 25 e Domenica 28 aprile.



Sabato 4 Maggio a Parco Colesanti poi a partire dalle 19 si potrà degustare un menù completo a base del prelibato carciofo di Pietrelcina, e qualora le condizioni meteo non lo permettessero l'evento si svolgerà al coperto, nell'ampio spazio sottostante al Parco.



Durante gli appuntamenti inoltre l'Area Mercato sarà aperta, con la vendita di carciofi di Pietrelcina e gli stand aperti per degustare pietanze preparate col prodotto simbolo del paese di San Pio assieme a birra e vino locale. L'evento sarà accompagnato da musica popolare a cura di “A Lumanera”.