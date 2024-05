"Catturiamo in rete la violenza di genere", Udicon in campo ad Apice Progetto contro la violenza di genere

Una giornata dedicata ad un'importante riflessione, quella sulla violenza di genere. L'appuntamento si è tenuto venerdì scorso, 3 maggio, presso l'Auditorium comunale in via Aldo Moro ad Apice (Bn). "Catturiamo in rete la violenza di genere" è stato il titolo dell'iniziativa, che riprende l'importante progetto contro la violenza di genere, messo in campo da U.Di.Con Regione Campania. Parlarne, com'è stato dimostrato anche in precedenti appuntamenti, è la vera chiave di svolta. Essere informati significa soprattutto fornire alla popolazione gli strumenti adeguati per saper riconoscere i "sintomi" del fenomeno e, di conseguenza, porre un freno facendo emergere episodi e addirittura salvare vite.

L'introduzione è stata affidata al responsabile zonale U.Di.Con Apice, Michele Mesisca. Davanti ad una platea particolarmente partecipativa, sono intervenuti la presidente regionale U.Di.Con, Anna Della Mura che ha presentato l'intero progetto, l'avvocato Mariangela Impieri che si è soffermata invece sul compito dell'ordinamento per la lotta alla violenza di genere, Annamaria Apicella counselor professionista che ha acceso i riflettori sui segnali che svelano episodi di violenza psicologica. Infine, di violenza economica ha parlato Grazia Biondi presidente dell'associazione Manden che ha portato alla platea la sua testimonianza.

A conclusione dell'evento si sono esibiti i ragazzi della scuola di danza DSC. L'evento ha avuto un importante impatto sociale coinvolgendo una platea di età variegata che ha mostrato un genuino interessa versa questa tematica, partecipando con incoraggiante attenzione. Un risultato che convince ancora di più U.Di.Con e le associazioni aderenti alla rete anti violenza, che la strada intrapresa è quella giusta.