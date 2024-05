Perdita linea carico serbatoio di Cuffiano, interruzioni notturne a Morcone Stop idrico notturno il 24 e 25 maggio 2024

Il 24 e 25 maggio interruzione idrica notturna a Morcone. Lo comunica la Gesesa: a causa di una forte perdita occulta sulla linea di carico del serbatoio Cuffiano, per la quale sono già in corso le operazioni di ricerca perdita, questa sera venerdì 24 maggio e domani sera sabato 25 maggio GESESA effettuerà la chiusura notturna del serbatoio Cuffiano finalizzata al recupero del compenso del serbatoio per una regolare erogazione nelle ore diurne. La turnazione vedrà la sospensione dell’erogazione stasera e domani sera dalle 24:00 alle 6:00 del mattino successivo. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.