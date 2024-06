Montesarchio. Aggiornamento del Piano di Protezione civile Nella sede comunale sono intervenuti alti funzionari nazionali della Protezione Civile

Nella sede comunale sono intervenuti alti funzionari nazionali della Protezione Civile. Per il Comune di Montesarchio la consigliera con delega alla Protezione Civile, Anna Iachetta ha spiegato: “Un evento importantissimo e organizzato con minuzia viste le sue proporzioni. E' chiaro infatti, visto il momento, che le attività didattiche svolte servano ad accrescere “il sentiment” di protezione civile ma anche a far comprendere che la Protezione Civile Comunale non è solo quella svolta dal servizio o direzione dedicata, ma che ogni dipendente, ogni fornitore, ogni azienda, ogni istituzione e ovviamente ogni cittadino presente nel territorio sia parte attiva nelle buone pratiche di Protezione Civile.

Basti pensare a un piano di emergenza: è chiaro che non è possibile realizzarne uno senza che ci sia partecipazione attiva di tutti i soggetti che dovranno apportare il loro prezioso contributo in caso di situazione di crisi o di emergenza.

Il percorso avviato dal Comune di Montesarchio, perciò, è virtuoso, e parte dei dipendenti dell'ente che hanno partecipato alle attività hanno mostrato entusiasmo e abnegazione e anche orgoglio per una scelta condivisa e partecipata.

Su questo fronte in ogni caso, proseguiranno le attività che metteremo in campo, per rendere cittadini, imprese, e tutti gli attori del territorio quanto più possibile preparati sui temi della protezione civile. Voglio esprimere inoltre un ringraziamento all'amministrazione comunale, a partire dal sindaco Carmelo Sandomenico e dai componenti della Giunta e del consiglio che hanno partecipato alle attività oltre che ovviamente ai dipendenti comunali”.