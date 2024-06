Il sannita Emanuele Caporaso eletto sindaco di Lastra a Signa Gli auguri del primo cittadino di Campoli del Monte Taburno, Tommaso Nicola Grasso

“A nome di tutta la comunità voglio complimentarmi e formulare gli auguri di buon governo a Emanuele Caporaso per la sua elezione a sindaco di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, una cittadina di oltre quindicimila abitanti”.

Così il Sindaco di Campoli del Monte Taburno, Tommaso Nicola Grasso, commenta con orgoglio la elezione con il 65% dei voti a primo cittadino del suo conterraneo, i cui genitori emigrarono in Toscana diversi anni fa.

“Spero di poterlo avere nostro ospite quanto prima qui a Campoli Monte Taburno – aggiunge Grasso – già in occasione della ‘Festa del Grano e degli Antichi Mestieri’ e di ‘Calici di Stelle’ che si terranno nel mese di agosto. Un’occasione per programmare, eventualmente, iniziative culturali per avvicinare le nostre comunità e condividere percorsi volti alla valorizzazione delle nostre eccellenze”.