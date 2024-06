"Samnium in vetrina": in mostra le eccellenze Appuntamento in programma il 29 e 30 giugno ad Airola

Prende il via la prima edizione di “Samnium in vetrina”, un progetto ideato e realizzato dall'Associazione “Res Publica – Amici di Mino Izzo”, con l’intento di celebrare le principali forme di arte, musica, storia ed enogastronomia del Sannio.

L’evento si svolgerà dal 29 al 30 giugno tra le principali strade del centro storico di Airola, cittadina situata alle pendici del Taburno, in provincia di Benevento.

Nei suggestivi cortili dei suoi palazzi storici, vi saranno espositori Sanniti che, con le loro eccellenze di arte in ceramica Cerretese, sculture in legno, metalli, marmo, e una vasta esposizione di mobili di alto antiquariato, sapranno meravigliare i visitatori.

Le vie più storiche saranno protagoniste di uno scenario culinario portando in tavola l'eccellenza Sannita quale la Marchigiana, nonché i più gustosi formaggi e salumi della provincia di Benevento.

Lungo il percorso si troverà la “Via di Bacco” con le più note aziende vinicole sannite. Le serate saranno animate da eventi musicali, spettacoli, danze popolari, teatro e numerosi artisti di strada. “Samnium in Vetrina” e l'Associazione, in attesa di accogliere i numerosi visitatori, sapranno far scoprire le bellezze di Airola, della sua storia secolare raccontata dalle voci del popolo.