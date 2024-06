Montesarchio. Ok al finanziamento per nuovo piano asili nido Porterà ulteriori 30 posti per bambini tra 0 e 3 anni

Sono state pubblicate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito le graduatorie relative al bando per il nuovo piano per gli asili nido, e Montesarchio è stata ammessa a finanziamento per una somma pari a seicentomila euro, che porterà ulteriori 30 posti per bambini tra 0 e 3 anni.

Il Comune, con Delibera di Giunta numero 26 del 28/5/2024, aveva deciso di partecipare all'avviso mediante un intervento di riconversione di un edificio esistente che non fosse già sede di un asilo nido.

La scelta è ricaduta sull'edificio che ospita la scuola dell'Infanzia La Garde, in Via Roma, ovviamente andando a impattare in maniera minimale sulla destinazione d'uso e sulle attività attualmente svolte presso l'edificio scolastico.

“Portiamo altre risorse importanti – commenta il Sindaco Carmelo Sandomenico – a valere sul Pnrr per un settore che consideriamo strategico per la Comunità di Montesarchio, la Scuola. Dotare la città di scuole e istituti moderni e di servizi come il nido è fondamentale per le famiglie e anche per gli insegnanti che potranno così restare sul territorio”.

E l'assessore all'istruzione Marcella Sorrentino: “Cogliamo un'opportunità importante che consentirà di allargare la platea di bimbi che frequentano il nido comunale, dando una grossa mano alle mamme e alle famiglie. Voglio inoltre tranquillizzare famiglie e insegnanti circa lavori che saranno gestiti in maniera da rendere pressoché nullo l'impatto sulle attività scolastiche che si svolgono in via Roma”.