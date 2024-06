A Castelvenere un nuovo asilo nido grazie ai fondi dle Pnrr Il sindaco Di Santo: al via i lavori che proseguono spediti

Hanno preso il via e proseguono a ritmo spedito i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido, finanziato coi Fondi del PNRR per 1,3 milioni di euro. Lo rende noto i Sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo. “Laddove c’era un campo incolto – dice il primo cittadino Di Santo – fra alcuni mesi sorgerà una nuovissima struttura destinata ai bambini da 0 a 3 anni, a servizio anche per i paesi limitrofi”.

Il progetto architettonico è della “Mf Progetti” sas dell’architetto Pietro Feliciello mentre la ditta appaltatrice è la “Dagi Costruzioni” srl.

“Predo atto con soddisfazione – aggiunge Di Santo – che i lavori stanno andando avanti speditamente grazie alla serietà della ditta e all’impegno del nostro staff tecnico che funge da supporto”.