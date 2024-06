Montesarchio: al via l'Isola Pedonale nei fine settimana estivi Le disposizioni per l'area di Piazza Umberto I

Al via l'Isola Pedonale nell'area di Piazza Umberto I nei fine settimana estivi. Una scelta fortemente voluta dal Sindaco Carmelo Sandomenico e dall'amministrazione Comunale, che ha portato all'Ordinanza che prevede lo stop al traffico veicolare il sabato dalle ore 20:30 fino alle ore 02:00 della domenica successiva e la domenica dalle ore 19:00 fino alle ore 01:00 del lunedì successivo, a far data dal 29 giugno 2024 fino al 31 agosto 2024,

ad eccezione dei giorni in cui si effettueranno eventi in Piazza Umberto I°.

In particolare, l’area pedonale interesserà:

1. il tratto del Corso Caudino con inizio dall’angolo con Piazza Carmine Pagnozzi e fino al civico 27;

2. il tratto del Corso Caudino con inizio dall’angolo con Via S. Ten. Antonio Grasso, tutta Piazza Umberto I fino all’angolo con Via Giacomo Matteotti incrocio S.Ten. A. Grasso e Via Tito Minnitti;

3. Via G. Matteotti con inizio dalla rotatoria di Piazza Carlo Poerio e termine all’incrocio con Via San Rocco;

con la chiusura al traffico veicolare come di seguito indicato:

divieto d’accesso al corso Caudino da piazza Carmine Pagnozzi;

divieto d’accesso al corso Caudino, all’intersezione con via S.T. A. Grasso;

divieto d’accesso in piazza Umberto I° all’intersezione con via Tito Minniti;

divieto di accesso a via San Rocco con provenienza da piazza Poerio;

divieto di transito su tutti i tratti di strada interessati dalla chiusura per l’isola pedonale (escluso i veicoli dei residenti di Piazza Umberto I e del tratto superiore di corso Caudino).

Nel merito il consigliere delegato alla Viabilità, Umberto Schipani spiega: "Una scelta dell'amministrazione per consentire alle famiglie e ai bambini di godere del nostro splendido centro, e in particolare della nostra Piazza nelle serate estive del fine settimana, e di farlo in tutta tranquillità e senza creare in alcun modo disagi dunque agli esercenti della zona e ai residenti".