"Vitulano in Rosa": passeggiata per la lotta ai tumori al seno Centinaia di persone hanno affrontato i 5 km tra piazza San Menna e Piazza SS Trinità

“Si è svolta ieri, domenica 7 luglio, la prima edizione della “Vitulano in Rosa X Komen Italia”, la passeggiata rosa per sensibilizzare e raccogliere fondi per i progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno”. Così Angelo Piazza, presidente sos sanità Valle Vitulanese “Un lungo serpentone bianco e rosa ha attraversato le strade del borgo di Vitulano, apprezzando gli scorci e le bellezze uniche di un territorio incantevole, e lo ha fatto ribadendo la centralità e l’importanza della prevenzione oncologica, supportato anche dalla presenza di una rappresentanza di Komen Italia, associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno. Un successo ribadito da una partecipazione al di sopra di ogni più rosea aspettativa, con centinaia di persone che hanno affrontato i 5 km tra piazza San Menna e Piazza SS Trinità. Non sono mancate le emozioni e i momenti di commozione, con un pensiero rivolto alle tante donne che stanno affrontando o hanno affrontato con coraggio un tumore del seno.



“L’iniziativa si inserisce in un calendario fitto di incontri ed iniziative che offrirà nei prossimi mesi la possibilità a tante donne di sottoporsi a visite ed esami gratuiti, nonché di confrontarsi con figure di rilievo in ambito medico-sanitario. L’appuntamento é dunque per il prossimo anno, con la promessa di ampliare ancora di più la manifestazione, che merita un ruolo centrale nelle dinamiche non solo di Vitulano, ma dell’intera Valle, perché una consapevolezza diversa, che passa anche da appuntamenti del genere, salva la vita”.