Bonea: Antonella Votino aderisce a Forza Italia "Scelta coerente col sostegno dato al partito alle europee". Rubano: "Prospettive straordinarie"

La Consigliera comunale di Bonea, Antonella Votino, aderisce ufficialmente a Forza Italia. La dottoressa Votino, affermata imprenditrice, è stata eletta nel civico consesso caudino nelle recenti elezioni di giugno.

"Sono determinata nel voler intraprendere un percorso politico nel partito di riferimento per i moderati italiani, riconoscendo nel segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, una garanzia. Questa scelta è coerente con il sostegno elettorale dato alle europee alla lista di Forza Italia, che proprio a Bonea è risultato il primo partito con 216 voti, pari al 26,90%. Anche il segretario regionale Fulvio Martusciello ha conquistato il primato quale candidato più votato. Un traguardo importante, conseguito grazie ai tanti amici che hanno creduto nel progetto centrista, guidato nel Sannio dall’onorevole Francesco Maria Rubano. Svolgerò il mio nuovo impegno partitico, guardando con grande interesse al nostro comprensorio" ha dichiarato Votino.

Sebastiano Votino, Commissario di Forza Italia a Bonea, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova adesione: "Avrò la responsabilità di coinvolgere nel partito tutti coloro che lo hanno sostenuto alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Iniziando da Antonella, poiché eletta in Consiglio comunale. Nei prossimi giorni incontrerò gli altri amici per condividere le future scelte che ci porteranno a celebrare nei prossimi mesi il congresso cittadino con l’elezione degli organismi previsti dallo statuto. Sarà un partito che esprimerà valide donne e uomini che metteranno a disposizione della cittadinanza esperienza e passione."

Anche l’onorevole Francesco Maria Rubano ha accolto con piacere l’ingresso del Consigliere comunale Antonella Votino: "Saluto con piacere l’ingresso del consigliere comunale Antonella Votino, che arricchisce la nostra classe politica , da primato , presente negli enti locali. Presterò particolare attenzione alla comunità di Bonea. Il risultato elettorale ottenuto alle europee è stato importante, ma rappresenta solo il punto di inizio di un percorso serio che coinvolgerà tanti amici che, sul piano locale, hanno creduto nel nostro impegno dedito al cambiamento. A Bonea genereremo prospettive straordinarie."