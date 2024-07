"Borghi sul set": il cinema per la valorizzazione dei luoghi Domenica all'Auditorium San Bernardino di Morcone

“Borghi sul set” approda al Festival del Lavoro Creativo e Culturale a Morcone. Tre dei cortometraggi premiati all’edizione 2024 del Festival Cinematografico del Cinecircolo Romano, esclusivamente dedicato a film e documentari girati negli antichi borghi, saranno proiettati domenica 14 luglio alle ore 21,00, nell’Auditorium San Bernardino di Morcone.

L’appuntamento col cinema che valorizza i territori è il secondo step di RaRo, Festival del Lavoro Creativo e Culturale. Dopo la scrittura e i suoi professionisti, si passa a focalizzare l’attenzione su registi e linguaggio cinematografico.

Borghi sul set Festival Cinematografico (Borghi storici in celluloide) è un’iniziativa del Cinecircolo Romano, patrocinata da Italia Nostra (Associazione nazionale per la tutela dei beni storici, artistici e naturali), giunta alla sua seconda edizione a Roma. Ospiti di RaRo e dell’impresa culturale Kinetès – Arte.Cultura.Ricerca.Impresa. saranno la Presidente Daniela Cipollaro e il Direttore Artistico Catello Masullo che dialogherà con tre dei registi premiati nell’edizione 2024 - Marco Migliozzi, autore de L’oro di Navelli, Rosario Errico, di Grazie ragazzi, Saria Cipollitti de Il giovane Silone – commentando i vari filmati e sollecitando l’interazione col pubblico.

I tre cortometraggi riproporranno le atmosfere legate al vivere nei paesi, ai problemi dell’abbandono e dell’emigrazione, alla crisi dell’agricoltura, ma anche alla capacità di quest’ultima di richiamare nuove energie e di creare nuova occupazione.

È ormai diffusa la consapevolezza di quanto cinema e tv, insieme alle varie forme di video-comunicazione, siano straordinari strumenti di promozione del territorio. Vi sono innumerevoli casi virtuosi di tour cineturistici organizzati in varie parti d’Italia, con viaggi pianificati sui luoghi dei film, ma anche casi di valorizzazione/restauro di location da parte delle stesse produzioni. Promuovere i territori come set di film o di documentari, rendere riconoscibili le bellezze paesaggistiche, culturali e architettoniche che hanno fatto da sfondo a tante produzioni presenta diverse implicazioni positive che andrebbero considerate anche per i paesi del Sannio.

L’intento del Festival Borghi sul Set è in perfetta sintonia con quello del Festival RaRo: protagonisti sono certamente i luoghi, borghi o paesi come si suol dire, con le loro storie di vite, ma anche di intraprendenza e di “restanza”, con uno sguardo più attento al cosiddetto “lavoro necessario”, dunque alle questioni economiche e sociali connesse al vivere.