Crisi ospedaliera a Sant'Agata: consiglio comunale a Puglianello Il deputato sannita Rubano incalza: questa è la battaglia di tutti

"La crisi sannita ospedaliera, in particolare per la richiesta dell’attuazione del DCA 41/19 per l'ospedale di Sant'Agata dei Goti e la nomina di un Commissario ad acta ovvero il Commissariamento dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento" al centro del consiglio comunale di Puglianello riunitosi ieri pomeriggio.

"Le discussioni hanno riguardato temi cruciali come il mantenimento dei servizi, le risorse disponibili, il personale e l'impatto sulle comunità circostanti".

Per il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano “l’ospedale rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l'assistenza sanitaria nel territorio e nella regione. È necessario preservare e potenziare i servizi ospedalieri locali per garantire un adeguato livello di assistenza medica alla popolazione”.

Inoltre, il primo cittadino rimarca che “la solidarietà tra i comuni del territorio è fondamentale per difendere insieme il diritto alla salute dei cittadini”.

Immediatamente dopo il consiglio “trasmetteremo la delibera al presidente della regione Campania e ad altri livelli istituzionali. Questa è la battaglia di tutti. La crisi ospedaliera in atto è determinata dalla mala gestio di una classe politica che da otto anni si occupa solo di interessi particolari a danno della salute pubblica dei cittadini” conclude il deputato sannita.