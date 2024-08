Il Comune di Telese Terme compie 90 anni: pergamene celebrative Il 15 agosto la consegna nell'anfiteatro delle terme

L’estate telesina è in pieno fermento. Alle iniziative del cartellone estivo si aggiungono gli eventi programmati per le celebrazioni dei 90 anni della nascita del Comune di Telese.

Tra questi va segnalata la cerimonia di consegna di pergamene celebrative che avverrà nel giorno di Ferragosto. “Pergamene nel tempo: la storia, le memorie, le persone”, il titolo dell’iniziativa che si svolgerà Giovedì 15 agosto nell’anfiteatro delle Terme, a partire dalle 10.30 con la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Valentino Di Cerbo, vescovo emerito di Alife-Caiazzo.

Seguirà la consegna delle pergamene celebrative con una cerimonia ufficiale per rimarcare l’importanza del 90ennale. Le pergamene, personalizzate, verranno consegnate agli over 90 di Telese Terme. “Alle donne e agli uomini che sono la storia della città, testimoni del tempo, compagni di viaggio di un Comune diventato un punto di riferimento in Campania – spiega il sindaco, Giovanni Caporaso”. Altre pergamene personalizzate verranno consegnate alle Suore degli Angeli, agli esercenti cinematografici e poi alle forze dell’ordine.

Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale, “per l’assolvimento da molti decenni dell’impegnativo mandato volto alla sicurezza della comunità cittadina e dell’intero territorio”, si legge nella motivazione che esalta la professionalità e il coraggio, sottolineando la preziosa presenza.

“Come abbiamo già detto in altre occasioni celebreremo i 90 anni del nostro comune fino al prossimo dicembre, con varie manifestazioni, sia di tipo culturale che ludico – prosegue il sindaco, e con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. A settembre, ad esempio, ci sarà un momento ricreativo che è stato chiesto da molti cittadini e sarà un modo per rafforzare l’identità e lo spirito dello stare insieme della nostra comunità: la bellissima Cena Telesina".