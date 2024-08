Ciao puliamo Morcone, domenica la giornata ecologica: ecco il programma Raduno dei partecipanti alle 9 all'ingresso della Villa Comunale

Sabato 24 agosto alle 9 all'ingresso della Villa Comunale di Morcone si darà il via all'iniziativa “Puliamo Morcone” organizzata dal comune e dalle associazioni. All'ingresso della villa saranno distribuiti i kit per la raccolta dei rifiuti e sarà fatta la suddivisione dei compiti, per poi partire alla volta della strada vecchia che da Morcone va a Pontelandolfo per iniziare la raccolta. Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti un abbigliamento comodo e anche visibile agli automobilisti in transito.