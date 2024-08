San Lorenzo Maggiore: Aula Stem intitolata a Valentino Ferrara Realizzato il primo laboratorio multimediale e Stem nella storia della scuola laurentina

Questa mattina nel plesso di San Lorenzo Maggiore è stata inaugurata l’Aula Stem intitolata al giovane laurentino Valentino Ferrara morto tragicamente 10 anni fa. Alla commemorazione erano presenti il DS Angelo Melillo, che ha fortemente voluto la realizzazione del primo laboratorio multimediale e Stem nella storia della scuola laurentina per riequilibrare il gap tecnologico con la maggior parte delle scuole italiane, i genitori di Valentino, il Parroco Don Guido Santagata e alcuni rappresentati dell’intera comunità scolastica dell’I.C. “A. De

Blasio”.

Il laboratorio consentirà agli studenti e alle studentesse della Primaria e della Secondaria di sperimentare nuovi approcci alla didattica sia sul piano multimediale che Stem, attraverso l’utilizzo delle diverse apparecchiature in dotazione (Kit per coding; Photon Robot; Stampante 3D; Kit per realtà virtuale; Monitor interattivo completo di sistema per videoconferenza; Lego educational Spike Prime; 6 Droni piccoli e 1 grande; banchi trapezoidali; Smart Tv; 10 PC portatili e 10 cuffie professionali gentilmente donate dalla famiglia Ferrara).

Aspetto ancora più significativo è che il laboratorio contribuirà a rendere ancora più vivo il ricordo di Valentino esempio di dedizione e impegno costanti, sempre pronto ad aiutare i compagni in difficoltà, adolescente appassionato e sensibile.

La mattinata ha rappresentato un momento di riflessione, l’inizio di un percorso attraverso il quale poter insegnare alle future generazioni che purtroppo il dolore fa parte della vita ma che da esso si può trarre la giusta forza per affrontare con maggiore energia le sfide quotidiane, custodendo gelosamente la Memoria.