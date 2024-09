A Montesarchio "Missione Salute": visite gratuite e dibattiti Il 15 settembre nel parcheggio dell'Istituto Fermi di Montesarchio

Spazio alla prevenzione a Montesarchio con “Missione Salute”, l'iniziativa organizzata dalla Misericordia in collaborazione con il Comune di Montesarchio con l'assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Mizio e all'associazionismo Morena Cecere e della Rete Oncologica Campania, che si terrà il 15 settembre nel parcheggio dell'Istituto Fermi di Montesarchio.

La Misericordia metterà a disposizione i suoi ambulatori mobili con l'obiettivo di contrastare la non inclusione sociale, traducibile nella rinuncia ai controlli medici, garantendo visite cardiologiche, moc, visite senologiche, controllo della saturometria, doppler degli arti inferiori, controllo della glicemia, visite per la prevenzione delle malattie della colonna vertebrale in età evolutiva (bambini e ragazzi) e controllo della pressione.

Il programma prevede anche un confronto – dibattito che prenderà il via alle 10, con i saluti della Governatrice della Misericordia di Montesarchio, Loredana Napolitano, del Sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, dell'assessore alle Politiche Sociali Antonio De Mizio, del direttore del distretto sanitario dell'Asl di Montesarchio Antonio Glorioso e del Vice Presidente Nazionale Aistom Ciro De Rosa. Incontro moderato dall'assessore alla Cultura del Comune di Montesarchio, Morena Cecere e che vedrà la relazione di Fabrizio Capuano, consigliere nazionale di Favo Rete Oncologica Campana su “L'importanza della vaccinazione anti zoster nel malato oncologico”.

Alle 11,30 previsto il Question Time e la tavola rotonda organizzata dalla Asl locale, con lo specializzando in Igiene Carlo Acanfora, accreditato alla piattaforma Roc e gli infermieri Roberto Suppa e Vania Meoli, case manager Roc.

Per info e prenotazioni delle prestazioni sanitarie sopra elencate è possibile contattare la misericordia di Montesarchio al numero 0824276361.