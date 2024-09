Paupisi: Misericordia in campo per la prevenzione Sabato in piazza con il progetto ‘Missione Salute’

Come ogni anno la confederazione Nazionale delle Misericordie propone il progetto “Missione salute” mettendo a disposizione ambulatori mobili per visite mediche, analisi cliniche e screening per la prevenzione delle principali

malattie con l’obiettivo di fornire cure ed aiuto a chi normalmente ha difficoltà ad accedere alle prestazioni sanitarie.

Grazie alla Misericordia di Torrecuso, con il Patrocinio del Comune di Paupisi, sabato 14 settembre ci sarà la giornata di prevenzione per visite urologiche e cardiologiche in piazza Don Tommaso Boscaino dalle ore 15:00 alle ore 18. Per prenotazioni telefonare allo 08241506071.

“Ringrazio di cuore a nome mio e dell’amministrazione comunale la Misericordia di Torrecuso e tutti i medici ed

operatori sanitari volontari per questo importante pomeriggio di prevenzione e di protezione sanitaria gratuita in

programma a Paupisi sabato pomeriggio - dichiara il sindaco Salvatore Coletta -. Il Comune ha aderito immediatamente a questa iniziativa ed in futuro porrà sempre particolare attenzione a queste giornate di prevenzione. Se Maometto non va alla montagna, - afferma ancora il primo cittadino - la montagna andrà da Maometto: e noi così faremo con l’organizzazione di iniziative così importanti che offriranno ai nostri concittadini una possibilità in più di prendersi cura di sé e della propria salute. Lavoreremo quindi, in sinergia con le associazioni territoriali, a nuovi appuntamenti per favorire l’adesione agli screening, venendo sempre più incontro alle esigenze delle persone. Sarà un nostro impegno costante - conclude Coletta - perché la prevenzione è vita”.