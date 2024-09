Sant'Agata dei Goti: riapre la scuola Sant'Alfonso de' Liguori Inaugurazione dopo i lavori per la ristrutturazione

Riconsegnato alla comunità scolastica l’edificio dell’'Istituto d'Istruzione Superiore "Sant’Alfonso Maria de’ Liguori" di Sant'Agata de’ Goti oggetto di lavori di miglioramento dell'efficienza energetica e per l'ecosostenibilità.

Alla cerimonia erano presenti: il Presidente ed il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi ed Alfonso Ciervo, il Sindaco di Sant’Agata de’ Goti, Salvatore Riccio, i Sindaci di Dugenta, Melizzano e Moiano, il Vice Sindaco di Benevento Francesco De Pierro, Amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, la Dirigente scolastica del "Sant’Alfonso Maria de’ Liguori" Maria Rosaria Icolaro.

Il progetto per migliorare l'efficienza energetica e l'ecosostenibilità di questo edificio scolastico di Sant’Agata de’ Goti, rientrante in un più ampio pacchetto di interventi approvato per circa 60 milioni di Euro su diverse fonti di finanziamento tuttora in corso di esecuzione da parte della Provincia di Benevento, ha comportato un investimento di 2 milioni di Euro a valere sul Fondo di Coesione 2014/2020.

L’edificio del "Sant’Alfonso Maria de’ Liguori", costruito tra il 1984 ed il 1992, consta di 4 livelli fuori terra per una superficie di 2.166 mq., con 22 Aule, 3 Laboratori, Aula Magna, Uffici Amministrativi, Dirigenza.

Le opere di adeguamento, miglioramento ed efficientamento energetico della struttura intendevano conseguire i seguenti obiettivi:

-contenimento dei costi energetici e di gestione/manutenzione del complesso edificio/impianti;

-introduzione di un impianto a Fonte Energetica Rinnovabile;

-conseguimento della garanzia di benessere termo igrometrico / visivo per il fabbricato;

-affidabilità, sicurezza e durata nel tempo degli interventi e/o impianti.

Prima dei lavori l’edificio era inquadrato nella Classe Energetica “E”; dopo l’intervento la Classe Energetica è diventata “A4”.

Gli interventi principali sono stati:

-efficientamento degli Elementi Opachi Involucro Edilizio (cappotto termico);

-efficientamento Elementi Trasparenti Involucro Edilizio (infissi altamente performanti);

-installazione Tetto Giardino;

-installazione Impianto FER (Fotovoltaico/Solare Termico);

-efficientamento Impianto Condizionamento/Ventilazione/ACS (Impianto estate/inverno con Ventilazione);

-efficientamento Impianto Illuminazione Interno ed Esterno.

Il risparmio in termini di fabbisogno energetico e, quindi, di consumi di energia primaria rispetto a prima è stato determinato in circa il 68%.

Rilevante anche l’abbattimento delle polveri sottili grazie all’impianto di ventilazione.

Il Settore Edilizia scolastica della Provincia, diretto dall’ing. Salvatore Minicozzi, ha seguito le opere con il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Iannotti, mentre il Progettista/Direttore dei Lavori è stato l’Ing. Ivan Verlingieri. L’ Impresa Appaltatrice è stata l’ATI Lumode srl/Taxus srl.