Turismo, a Telese Terme numeri record: 20mila presenze in estate Il sindaco Caporaso: “Una nuova stagione fiorente grazie al lavoro compiuto in questi anni”

“Il resoconto dell’estate telesina ci restituisce una situazione lusinghiera. I dati positivi desunti dalle presenze in 4 strutture alberghiere rappresentative della città, compongono un quadro che ci entusiasma e che fornisce utili indicazioni per continuare a lavorare sulla promozione e sul turismo”. Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso non nasconde la sua soddisfazione snocciolando i numeri forniti dagli albergatori. Circa 5800 le presenze (tra camere e altri servizi erogati) tra giugno e agosto registrate da Aqua Petra; 6754 presenze al Grand Hotel Telese, sempre nello stesso periodo; 930 quelle contate dall’Albergo D’Onofrio.

Insistono, inoltre, sul territorio telesino l’Hotel del Lago e numerosi B&B che secondo stime non ufficiali sarebbero risultati pieni nel corso di tutta l’estate. In totale nel periodo tra il primo giugno ed il 31 agosto Telese ha contato circa 20mila presenze. Tanti i turisti stranieri, da Usa, Canada e finanche da Australia e Cile.

Le Terme e il bellissimo parco, il suggestivo lago, i percorsi naturalistici, la Seneta, la torre medievale e il parco Jacobelli, gli eventi e l'offerta enogastronomica, ma non solo. “E’ evidente che il dato è il frutto di una strategia che mira al posizionamento del brand Telese tra le località turistiche campane e italiane – prosegue Caporaso -. Un risultato che si raggiunge grazie al lavoro compiuto in questi anni, su più fronti e teso ad innalzare sia il livello di vivibilità complessivo che la stessa qualità della vita. Naturalmente il turismo è un settore rilevante per la nostra economia ma anche trainante per altri settori – spiega il sindaco -, e così assistiamo a una ripartenza generale che genera voglia di investire a Telese, una ripresa dell’edilizia privata oltre che quella pubblica, una continua, progressiva crescita della comunità anche in termini numerici”.

C’è da dire che nonostante la popolazione sia triplicata tra giugno e agosto, la rete infrastrutturale ha retto benissimo, senza particolari problemi nell’erogazione dei servizi né criticità nella gestione dei flussi.

Telese, poi, vale la pena ricordarlo, è tra i pochi comuni campani in controtendenza dal punto di vista anagrafico, facendo registrare un incremento costante della popolazione. “Dall’inizio dell’anno abbiamo inaugurato almeno 30 attività commerciali – evidenza ancora il primo cittadino -, contiamo ben 2 ristoranti stellati, uno dei quali ha ricevuto anche la seconda stella, siamo attrattivi per lo sport e abbiamo ospitato manifestazioni di carattere nazionale e anche il ritiro della Juve Stabia neo promossa in serie B, ogni giorno ricevo decine di proposte di eventi e spettacoli, insomma Telese sta vivendo una nuova stagione fiorente e noi ne siamo immensamente felici”.