Appia Day: protagonista anche il Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino Il 22 settembre apertura serale straordinaria 19-23

Il Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio partecipa alla nona edizione dell’Appia Day, l’iniziativa nata per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica in programma domenica 22 settembre. L’antica via consolare che unisce Roma a Brindisi passando per la Valle Caudina e il Sannio, è un monumento unico per la sua storia e le sue leggende e di recente è stata inserita nella lista del patrimonio UNESCO.

È prevista l’apertura serale straordinaria del Museo e della Torre fino alle 23, nell’ambito del Piano di valorizzazione del MiC – Direzione regionale Musei Nazionali della Campania, con visite alle collezioni guidate dalle Guide Abilitate Regione Campania, musiche e balli popolari del il gruppo "Zi Cenzina" di Montesarchio e degustazioni enogastronomiche a cura dell'azienda Masseria Frattasi.

I visitatori potranno raggiungere il Museo partecipando anche alla passeggiata nel centro antico di Montesarchio, ammirando i suggestivi scorci del borgo ed il panorama caudino, attraversato dal tracciato della Regina Viarum. L’itinerario, guidato dagli appassionati dell’associazione escursionistica “Taburno Trekking Montesarchio”, partirà dalla piazza Umberto I alle 18.30, per arrivare al piazzale antistante il museo e la torre alle 20 circa. Per informazioni e prenotazioni, si rimanda ai contatti dell’associazione (taburnotrekking@gmail.com www.taburnotrekkingmontesarchio.it ).

L’Appia Day 2024 al MANSC è realizzata in collaborazione con il Comune di Montesarchio e l’associazione Sentinelle della Torre.

Il programma completo delle iniziative dell’Appia Day è consultabile sul sito www.appiaday.org/cronoprogramma-2024/.