‘BorghInsieme’: da Torrecuso la volontà di fare rete tra i Comuni Cinque Comuni hanno partecipato all’avviso per la creazione del “Modello di Rete dei Comuni BSB"

Continua il progetto ‘BorghInsieme’ che vede coinvolti cinque Comuni che hanno partecipato all’avviso pubblico per la creazione del “Modello di Rete dei Comuni BSB – Borghi, Salute e Benessere” di Scabec-Regione Campania, si tratta di Paupisi (ente capofila), Casalduni, San Lupo, San Lorenzo Maggiore e Torrecuso.

Il secondo appuntamento dei tavoli di confronto si è svolto pochi giorni fa presso la sala convegni del Comune di Torrecuso. L’area oggetto del focus group è stata quella individuata come Viticoltura e Olivicoltura, ponendo l’accento su argomenti come la situazione attuale della filiera, quali sono le criticità che emergono e cosa manca e poi quali sono i legami con il turismo. Dal confronto degli esperti intervenuti è venuto fuori un quadro non omogeneo per quanto riguarda le due filiere in quanto mentre per quella vitivinicola si può dire che ci sia un riconoscimento anche a livello nazionale e internazionale, quella olivicola presenta non poche difficoltà. Tra

i punti di forza è emersa la notevole qualità dei prodotti, infatti l’olio extravergine di oliva prodotto nei comuni di San Lorenzo Maggiore e San Lupo ha proprietà organolettiche eccezionali. E’ stata poi sottolineata la difficoltà di questi comuni di creare un Consorzio che tuteli il prodotto nonché la mancanza di una denominazione IGP locale. Tante sono state le proposte per migliorare la situazione, nonostante la sfiducia, ed è emersa quindi la volontà e la necessità di fare rete tra i Comuni per supportarsi a vicenda e farsi conoscere attraverso le proprie eccellenze anche da chi fa turismo esperienziale. Una progettazione che pone come obiettivo il superamento dei localismi e della messa a sistema del patrimonio dei singoli territori. La condivisione muove proprio dall’intuizione programmata attraverso questa misura di sviluppo dalla Regione Campania, capace di estendere i valori dei singoli territori. Il prossimo appuntamento sarà A San Lupo, presso la Sala Consiliare, il 26 settembre alle ore 17:00, dove si parlerà di “Salute e Benessere”.