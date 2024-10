Affidato il servizio per la mensa scolastica a Montesarchio Il servizio partirà lunedì 21 ottobre e nelle prossime ore tutte le info per le famiglie

L'amministrazione comunale di Montesarchio informa che nella giornata di oggi si è provveduto ad affidare il servizio della mensa scolastica.

Nel merito l'assessore all'Istruzione, Marcella Sorrentino precisa: "Il servizio partirà Lunedì 21 ottobre, e nelle prossime ore saranno fornite alle famiglie che fruiranno della mensa tutte le informazioni necessarie per prenotazione pasti e pagamenti.

A tal proposito, nei prossimi giorni provvederemo con delibera di giunta a determinare l'importo del ticket in relazione alle fasce di reddito familiare, per garantire a parità di costi con l'anno precedente anche cibo biologico, grazie al finanziamento ottenuto dal Comune nell'ambito di un bando nazionale".