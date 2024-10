Morcone: commemorazione per il carabiniere medaglia d'oro Di Mella Cerimonia ricordo con le autorità e la famiglia

Questa mattina, in Morcone, si è svolta la cerimonia di commemorazione a ricordo del Carabiniere Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria” Elio Di Mella. Nato a Morcone il 25 maggio 1952 ed in servizio a Campobasso, in data 7 ottobre 1982 sull’autostrada Napoli-Bari, in prossimità dell’uscita di Avellino Est, un commando di otto uomini appartenente alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo bloccava un furgone blindato nel quale veniva tradotto il pregiudicato Mario Cuomo per comparire davanti ai Giudici del Tribunale di Avellino.

Nell’azione venivano esplosi diversi colpi d’arma da fuoco, alcuni dei quali raggiungevano il Carabiniere Elio Di Mella che aveva in custodia il pericoloso detenuto. Gli alti ideali di dedizione al dovere e di ardimento mostrati nella circostanza dal valoroso militare, gli valsero la Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria”, concessa dal Presidente della Repubblica.

Alla cerimonia hanno preso parte la vedova del decorato Sig.ra Lucia Anna Tamilia, il figlio Luca, le Autorità civili e miliari, nonché una rappresentanza dell’ANC e dell’ANFOR. Momento solenne la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di “Sant’Angelo”, concelebrata dal Cappellano Militare don Salvatore Varavallo, e la deposizione di una composizione floreale presso lo slargo intitolato al militare, da parte dei familiari della Medaglia d’Oro, del Sindaco e dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Benevento e Campobasso.