Misericordia San Bartolomeo, al via il corso di primo soccorso Corso gratuito per formare nuovi soccorritori volontari

È iniziato lo scorso 9 ottobre il corso di Primo Soccorso Gratuito organizzato dalla Fraternita di Misericordia di San Bartolomeo in Galdo volto a formare nuovi soccorritori che andranno a schierarsi nelle file dei volontari dell’associazione. Siamo giunti ormai alla 17° edizione spiega il Presidente Donato del Vecchio, un appuntamento annuale che vede numerosi nuovi volontari appassionarsi al mondo del Soccorso. Per noi, è un motivo di orgoglio poter formare attraverso una rete di esperti del settore queste nuove leve, è un corso che mira alle conoscenze delle principali emergenze mediche ed al loro trattamento. Si parlerà di Rianimazione nel paziente Adulto e Pediatrico, del trattamento del paziente traumatizzato, del parto precipitoso ecc. ecc.

Garante del corso e Direttore è la dottoressa Maria Grazia Gallo, affiancata da Medici ed Infermieri specialisti in area critica, Medici di Elisoccorso, volontari Soccorritori esperti, nonché formatori delle principali società scientifiche di settore, impegnati quotidianamente nel delicato servizio di Emergenza Urgenza. Il corso sarà articolato in lezioni frontali e pratiche e per i piu’ appassionati non si esclude un tirocinio formativo a bordo delle ambulanze del servizio 118. Alla fine del percorso, verrà rilasciato, previo superamento del Test Finale, un attestato di Soccorritore Livello Base rilasciato dalla Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia con annessa iscrizione nell’albo nazionale dei Soccorritori.