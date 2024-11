La Regione Campania accoglie la missione OCSE nella Valle del Titerno Pietraroja e Cerreto Sannita protagoniste di un modello di sviluppo rurale sostenibile

Nell’ambito del progetto europeo “Helping Regions Adapt to Demographic Change - Regioni che si adattano al cambiamento demografico”, la Regione Campania ha organizzato una serie di visite territoriali tra cui una visita di studio nella Valle del Titerno, prevista per giovedì 14 novembre 2024, con la partecipazione straordinaria di una missione OCSE. L’obiettivo è analizzare da vicino le misure messe in campo per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e alla valorizzazione delle risorse locali.

La giornata si articolerà in due tappe chiave, Pietraroja e Cerreto Sannita, ove sono stati individuati alcuni esempi virtuosi di utilizzo dei fondi europei per la rigenerazione territoriale e sociale.

Pietraroja: Innovazione sociale e coesione comunitaria

La mattinata sarà dedicata a Pietraroja, dove il progetto MATER – Maestri del Territorio, finanziato dall’ATS GAL Alto Tammaro – GAL Titerno (PSR 2014/2020 Misura 16 – Tipologia di intervento 16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali), sarà presentato come modello di buona pratica. Il progetto ha coinvolto giovani e microaziende agricole, principalmente legate agli allevamenti estensivi e alle produzioni locali, generando significativi risultati in termini di coesione tra le imprese, fiducia nelle potenzialità del territorio e attivazione di pratiche di mutualismo. Saranno protagonisti per illustrare l’esperienza i giovani Imprenditori coinvolti nel Progetto ed il project manager di MATER Guido Lavorgna.

La visita prevede un primo momento di raccolta e presentazione presso il Centro di educazione ambientale di Pietraroja finanziato con fondi FEASR, dove le delegazioni regionali ed Ocse, le Autorità Locali, i responsabili dei GAL e i giovani Imprenditori partecipanti condivideranno le loro esperienze. A seguire, sono previste visite presso 3 delle aziende agricole partecipanti al progetto Mater.

Cerreto Sannita: Nuove imprese e valorizzazione del patrimonio culturale

Nel pomeriggio, la missione si sposterà a Cerreto Sannita, storica città di fondazione e centro di produzione di ceramiche artistiche. Qui, insieme alle Autorità Locali, saranno visitate due start-up finanziate dalle misure 7.6.1 e 6.4.2 del PSR Campania 2014-2022: un laboratorio di ceramica tradizionale gestito da una giovane imprenditrice e un Bed & Breakfast ospitato in un’antica fornace del ‘700 restaurata. Saranno, infine, visitate le realizzazioni effettuate negli spazi pubblici e comuni.

Un laboratorio internazionale per le aree rurali

La partecipazione della missione OCSE conferisce alla visita un’importanza internazionale, evidenziando come i fondi comunitari possano rappresentare un modello replicabile di sviluppo rurale e contrasto allo spopolamento. Pietraroja e Cerreto Sannita offrono un esempio concreto delle potenzialità che politiche integrate e strategie di cooperazione possono avere nelle aree interne, favorendo resilienza, innovazione e sostenibilità.