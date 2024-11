"Pre – Res Montesarchio" 2024: diffondere buone pratiche della Protezione Civile L'evento finale si terrà sabato 23 Novembre 2024

Recepire, diffondere e rendere strutturali i valori della protezione civile e le buone pratiche da mettere in campo in caso di necessità. E' questa la mission dell'evento “Pre – Res Montesarchio” 2024, organizzato dal Comune di Montesarchio, con la consigliera delegata alla Protezione Civile, Anna Iachetta, dalla Protezione Civile, e dagli esperti del Centro Studi E.Di.Ma.S dell'Università LUMSA .

Un evento avviato con le numerose attività di accompagnamento: in questi giorni si può notare in Città l'attivismo dei volontari di Protezione Civile attivi nella distribuzione di brochure contenenti le mappe con le aree di attesa e le istruzioni da seguire in caso di evento calamitoso o di necessità. Da sottolineare, nel merito, la collaborazione preziosa di tutte le associazioni culturali, sportive e religiose, le congreghe, i gruppi parrocchiali, i comitati festa presenti sul territorio.

L'evento finale, come già annunciato, si terrà sabato 23 Novembre 2024, una data non casuale, anniversario del terremoto in Irpinia nel 1980, e che coinvolgerà tutta la popolazione in un esercizio collettivo: ci si recherà a piedi, in tranquillità e in sicurezza nelle aree di attesa previste dal Piano di Protezione Civile Comunale, e si riceveranno istruzioni da professionisti e volontari di Protezioni Civile in materia di gestione delle emergenze.

Successivamente è previsto un debriefing alle ore 15 presso l'Auditorium dell'Istituto Fermi, con dibattito, sui risultati dell'esercitazione, con la partecipazione delle autorità civili e militari, degli esperti Edi.Mas e dell'Università Lumsa, che sarà aperto dalla benedizione dell'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca. Nel corso del debriefing saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai partecipanti.