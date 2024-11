Boom di equipaggi per il 19° raduno del Club Sannio Fuoristrada Ben 125 mezzi arrivati a Foglianise da tutta la Campania e anche dalla Sardegna

Si è svolto ieri con partenza da Foglianise il 19esimo Raduno organizzato dal Club Sannio Fuoristrada. Boom di partecipanti con 125 equipaggi arrivati in valle Vitulanse da tutta la Campania e addirittura, in un caso, dalla Sardegna.

Fuoristrada che hanno percorso un tragitto - studiato in ogni dettaglio e nel massimo rispetto dell'ambiente e percorrendo sentieri e 'tracce' già esistenti – di ben 50 chilometri. Il via da piazza Fiamme Gialle a Foglianise per poi attraversare il torrente Jenga e i territori di Castelpoto, Apollosa e Campoli del Monte Taburno.

Percorso quasi tutto in fuoristrada e comunque con a disposizione quattro varianti alternative al percorso principale composti da passaggi tecnici, fangaie, salite e discese ripide per veri esperti del settore.