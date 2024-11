Museo Itinerante Luoghi Alfonsiani: ecco le prossime iniziative A Sant’Agata de’ Goti: la presentazione di un libro sul primo presepe di Greccio

Nei prossimi giorni presenterà tre iniziative, il MILA – Museo Itinerante Luoghi Alfonsiani, che a Sant’Agata de' Goti fonde cultura, bellezza e fede attraverso due percorsi turistici sui luoghi che testimoniano la presenza, la vita e la predicazione del vescovo napoletano Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Venerdì 29 novembre alle ore 18:30, infatti, presso la suggestiva Chiesa della SS. Annunziata, avrà luogo la presentazione del libro “Il Presepe di San Francesco” di Chiara Frugoni, la storica e scrittrice italiana, specialista del Medioevo e di storia della Chiesa, scomparsa nel 2022. Un viaggio nel cuore del Natale. Un'opera che ci guida alle origini di una delle tradizioni più amate, raccontando la storia del primo presepe di Greccio e il profondo significato spirituale che San Francesco gli ha donato. Introdurrà la serata il Direttore dell'Archivio Storico e della Biblioteca Diocesana don Alex Criscuolo,

mentre presenteranno il libro Manuela Barani e Lara Zanchi. Le conclusioni saranno affidate al presidente della cooperativa sociale di comunità iCare don Matteo Prodi. Un’occasione senz’altro speciale per lasciarsi ispirare e per riscoprire le radici del Natale attraverso l’arte, la storia e la spiritualità. Il secondo appuntamento, ospitato dal MILA, è il secondo Open Day di presentazione e degustazione dei dolci della tradizione natalizia e dei panettoni artigianali preparati e prodotti dal Laboratorio di Pasticceria Sociale DolceMente. Aperto, con ingresso

gratuito senza prenotazione, per aziende e privati il secondo Open Day si svolgerà domenica 1 dicembre, dalle ore 10 alle ore 14, presso l’affascinante Sala degli Stemmi del Palazzo Episcopale (piazza Umberto I). La terza iniziativa sarà un’esperienza culinaria, “Kairos”, che verrà vissuta venerdì 13 dicembre alle ore 20 nel cunicolo seicentesco del Palazzo Vescovile, uno dei luoghi del tour storico-culturale proposto dal MILA. Un viaggio gastronomico particolare e unico nel suo genere, che celebrerà l’arte della cucina e il senso del tempo, laddove ogni assaggio racconta una storia da custodire.