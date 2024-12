Protesta degli studenti del Liceo Linguistico di Telese Terme Da due giorni disertano le aule per la mancata climatizzazione

Da due giorni gli studenti del Liceo Linguistico “Telesi@” di Telese Terme, plesso di Via Roma, hanno deciso di non entrare in aula. Al centro della protesta, l’assenza di un impianto di climatizzazione funzionante, che rende sempre più difficile seguire le lezioni. “Siamo stanchi di attendere inutilmente: il freddo è già insostenibile e i malanni aumentano. Chiediamo un intervento immediato della Provincia di Benevento e il sostegno di quante più persone possibile”, dichiarano gli studenti. “Spiace dover constatare l’immobilismo dell’Ente Provincia. Eppure già a giugno scorso avevo formalmente sollecitato gli uffici competenti per evitare che si arrivasse a dicembre con l’impianto fuori uso. Purtroppo, nulla è stato fatto”, a dichiararlo è Vincenzo Fuschini, consigliere provinciale di Forza Italia, che era più volte intervenuto sulla vicenda . “La situazione, ormai insostenibile, richiede una pronto intervento da parte delle autorità competenti per garantire condizioni adeguate in un ambiente scolastico. Anche se parlare di pronto intervento a questo punto è quasi un’offesa all’intelligenza di studenti e docenti, visto il tempo trascorso e i ripetuti solleciti, sia scritti che verbal”, ha concluso Fuschini.