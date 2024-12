La Festa del grano di Foglianise al muse delle Civiltà di Roma Il sindaco Mastrocinque: motivo di profonda emozione e orgoglio

“Due carri di grano di Foglianise, che hanno percorso le vie della cittadina in occasione della Festa del Grano di quest’anno, troveranno una prestigiosa collocazione presso il Museo delle Civiltà di Roma”. Ad annunciarlo è il sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque.

“I carri di grano – prosegue Mastrocinque – frutto di un’antica tradizione che intreccia cultura, spiritualità e abilità artigianale, rappresentano un esempio unico al mondo di come il grano possa trasformarsi in opera d’arte. Grazie alla bravura dei nostri Maestri, ogni anno Foglianise celebra San Rocco – il 16 agosto – con i carri di grano che riproducono fedelmente opere d’arte, elementi architettonici o simboli religiosi, utilizzando esclusivamente chicchi, spighe e intrecci.

Le due opere selezionate dal Museo delle Civiltà di Roma sono: il carro dedicato alla Chiesa di Santa Maria del Giglio di Venezia, che sarà inserito nella mostra sull’accessibilità al patrimonio demoetnoantropologico, in programma dall’11 aprile 2025, e il carro intitolato “Eris in peste patronus”, un’opera evocativa che sarà integrata nelle collezioni permanenti del Museo. Questa prestigiosa occasione rappresenta un nuovo e importante capitolo per la nostra comunità, che già in passato aveva visto il carro raffigurante la Madonna di Montevergine trovare spazio nel Museo delle Civiltà, a testimonianza del valore culturale e artistico della Festa del Grano”.

Conclude Mastrocinque: “Vedere le opere dei nostri Maestri del Grano approdare al Museo delle Civiltà di Roma è motivo di profonda emozione e orgoglio. Si tratta, infatti, di un istituto del Ministero della Cultura che si inserisce nella visione di grandi musei internazionali incentrati sull’umano e le sue culture, per la valorizzazione di patrimoni e testimonianze delle diverse identità e memorie. Questo riconoscimento rende onore alla straordinaria maestria dei cittadini di Foglianise, che sanno trasformare il grano, simbolo di vita e lavoro, in capolavori di ineguagliabile bellezza. Ringrazio il Museo per questa opportunità e tutta la comunità di Foglianise per il continuo impegno nel mantenere viva una tradizione che ci rende unici e che è stata apprezzata anche da Papa Francesco al quale ho recentemente donato, in Piazza San Pietro, la riproduzione in paglia del logo ufficiale del Giubileo”.