Per i 90 anni del Comune di Telese, incontro con le associazioni sportive Donata a tutte le Asd una targa per la commemorazione

Nella splendida cornice del Palalagni di Telese Terme, l'amministrazione comunale ha incontrato le tantissime associazioni sportive assieme ad una foltissima rappresentativa di atleti che hanno reso ancora più suggestiva ed emozionante la serata.

Lo sport ha da sempre costituito un terreno fertile per la crescita sociale della città di Telese Terme già dalla sua nascita. È per questo motivo che, nell'ambito delle cerimonie dei 90 anni dal riconoscimento di Comune autonomo, l'amministrazione ha voluto rendere omaggio alle 14 associazioni sportive che operano sul territorio comunale e che catalizzano il gradimento delle ragazze e ragazzi e delle loro famiglie. Una offerta sportiva varia e di altissimo livello tecnico ed educativo, alla quale si affiancano nel corso dell’anno eventi sportivi di caratura nazionale e internazionale.

Il sindaco, dopo la presentazione delle singole società ha donato loro, in segno di gratitudine per l'attività sociale svolta, la targa commemorativa dei 90 anni di autonomia. Hanno preso parte all'evento le seguenti associazioni sportive:

A.S.D. Pallavolo Telese, A.S.D. Scuola Basket Città dei Ragazzi, Draghi Rugby A.S.D., A.S.D.S.C. Valle Telesina, A.S.D. Olimpic Center Judo, Academy Brignola A.S.D., A.S.D. Bailando, A.S.D. Circolo Tennis Telesia “G. Cannarsa”, A.S.D. Yoshitaka Karate Telese Terme, A.S.D. Un tempo per ballare 2, Tennis Club Grassano.

Infine, ma non per ultimo, il sindaco e l'amministrazione hanno voluto salutare Celeste ed Enrico Maria Amore che anche da lontano supportano lo sport Telesino non perdendo mai il contatto con il loro territorio di origine e a cui va un sincero e affettuoso ringraziamento.