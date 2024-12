Erasmus+, premio per l'innovazione a una scuola di Benevento L’Istituto “Padre Isaia Columbro” di Tocco Caudio si aggiudica lo European Innovative

Costruire ponti tra la scuola e le famiglie coinvolte nel percorso educativo, in una dimensione europea. Questo è il fulcro di “Recovery starts from Kindergarten” il progetto Erasmus+ coordinato dall’Istituto comprensivo “Padre Isaia Columbro” di Tocco Caudio, in provincia di Benevento. Con questo progetto l’Istituto è rientrato tra i quattro istituti scolastici italiani vincitori del Premio europeo per l’insegnamento innovativo EITA European Innovative Teaching Award 2024. Nello specifico, l’Istituto comprensivo di Tocco Caudio è stato premiato per la categoria “Educazione e cura della prima infanzia (ECEC)”.

Il progetto è stato realizzato in partenariato con gli asili di Turchia, Romania e Portogallo, ha avuto come focus la lettura, le attività di apprendimento digitale e all’aperto, per un apprendimento attivo e coinvolgente ed ha lavorato con tre gruppi target: studenti della scuola dell’infanzia, tra i 4 e 6 anni, insegnanti e genitori. Le attività di cooperazione hanno permesso agli insegnanti di migliorare le abilità nel far amare la lettura ai bambini, le competenze digitali, sia nell’uso di strumenti di ultima generazione che nello sviluppo di audiolibri e narrazione digitale, risorse educative e strumenti per un apprendimento coinvolgente.