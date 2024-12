Ambito B3, stabilizzati 11 assistenti sociali in Valle Caudina Il presidente De Mizio: testimonia l'attivismo e la bontà del lavoro messo in campo

Grande soddisfazione nell'Ambito B3, con Comune Capofila Montesarchio, dove è da poco avvenuta la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di 11 Assistenti Sociali.

Il presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B03, Antonio De Mizio, nel merito dichiara: "Una notizia che da un lato ci riempie di soddisfazione, dall'altro testimonia l'attivismo e la bontà del lavoro messo in campo dall'Ambito in materia di Politiche Sociali. Assunzioni che consentiranno di operare con maggior incisività in un settore cruciale per il territorio. Le Assistenti Sociali sono chiamate a responsabilità sempre più grandi e complesse, perché i bisogni dei più fragili diventano sempre più variegati e multiformi. Infatti il loro delicato lavoro si colloca tra le misure per prevenire e affrontare le crescenti situazioni di marginalità sociale nella popolazione del nostro Ambito.

Che si tratti di supportare le famiglie in difficoltà, accompagnare le persone con disabilità, lavorare con i minori a rischio o aiutare gli anziani, le Assistenti Sociali sono una risorsa fondamentale e strategica del sistema di welfare cittadino dal momento che garantiscono lo snodo ed interfaccia tra i cittadini e le famiglie e il sistema di interventi e i servizi messi in campo dall’ambito per rispondere ai diversi bisogni e problematiche.

Un lavoro che, negli anni, le nostre Assistenti Sociali hanno svolto in maniera eccezionale, e meritano un fortissimo ringraziamento per questo.

Un grazie al Sindaco del Comune capofila, Avv. Carmelo Sandomenico, ai Sindaci, agli Assessori/delegati alle Politiche Sociali dei 14 Comuni (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Sant’Agata de’ Goti e Tocco Caudio) che compongono l'Ambito B3 per l’impegno concreto nel raggiungimento di questo obiettivo col quale si riconosce e di valorizza il lavoro sociale come una risorsa indispensabile per il benessere collettivo .

Un grazie di cuore alla anche al Coordinatore dell’Ufficio di Piano, dott.ssa Marilena Coletta, e al Segretario Generale del Comune di Montesarchio, dott. Alfonso Russo, per la loro professionalità e dedizione: i risultati positivi nel welfare sociale (da ultimo l'inclusione dell'Ambito B3 nella sperimentazione del progetto regionale di “Sociologia del territorio” ), inclusa la stabilizzazione delle Assistenti Sociali sono frutto di una forte sinergia tra Ufficio di Piano e Coordinamento Istituzionale.