UsAcli di Benevento presso la Cooperativa Sociale ‘Tempi Nuovi’ di Limatola In occasione dell'Epifania doni per i bambini della comunità

I dirigenti dell’Unione Sportiva ACLI di Benevento, in occasione dell’Epifania, hanno fatto visita ai bambini della comunità educativa Cooperativa Sociale “Tempi Nuovi” di Limatola.

Achille Antonaci, neo eletto consigliere provinciale, nel suo saluto ai ragazzi ha evidenziato che “l’UsAcli in questi anni ha posto l’attenzione verso l’inclusione sociale, sviluppando percorsi formativi per lo sviluppo e la gestione delle attività di sensibilizzazione su temi legati all’infanzia più vulnerabile, affidando allo sport un essenziale ruolo di contrasto alle dinamiche di esclusione”. Presente a Limatola anche Imma Petrillo, consigliere provinciale e presidente dell’associazione Cusanamente: “L’UsAcli, in 60 anni di attività – ha spiegato la Petrillo - ha promosso e rafforzato l’attivismo sportivo con un impegno costante attraverso l’inclusione sociale con lo sport, con grande attenzione all’infanzia e all’adolescenza”.

Erano presenti per l’associazione Cusanamente anche Michela Tammaro, Eleonora Ciarleglio, Lina Mannato, Desiree Vitelli, Ylenia Volpe e Giuseppe di Crosta .

Ai bambini sono stati regalati gadget dell’USAcli, un cappello, una borraccia e uno zaino per le loro attività sportive, oltre alla consueta calza con caramelle e dolcini.

I dirigenti hanno ringraziato Massimiliano Marotta, gestore della cooperativa, e le operatrici per l’ospitalità, la disponibilità nell’illustrare le attività della cooperativa ed una giornata tipo dei ragazzi. Un’esperienza positiva, con l’auspicio che questa occasione si possa concretizzare in una collaborazione continuativa.