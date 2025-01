Alimentazione, nelle scuole sannite si assaggiano zeppola e tiella padulese I due prodotti sono stati riconosciuti come PAT - Prodotto Agroalimentare Tradizionale Campania

Paduli in tavola e sui quaderni degli studenti sanniti. E' motivo di grande orgoglio per la comunità padulese, la presenza di due prodotti tipici locali, la zeppola e la tiella, nel 'menu' degli studenti di scuola quando si parla di alimentazione.

I due prodotti culinari sono stati riconosciuti come PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Campania) e sono il fiore all'occhiello della tavola del comune sannita: nei giorni scorsi, in occasione di una lezione dal titolo 'I Pat nel piatto', gli studenti della scuola di Calvi hanno deciso di 'assagiare' seppur virtualmente i due piatti della cucina padulese. Il lavoro è stato coordinato dalla direttrice UOC Igiene degli alimenti di origine animale, la dottoressa Danila Carlucci.