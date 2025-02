Potabilizzatore a Ponte, il sindaco Caporaso: ho invitato il presidente De Luca A margine dell'incontro dove si è parlato anche dei lavori alla diga di Campolattaro

Oggi il sindaco del Comune di Ponte, ha incontrato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca presso il sito di Toppa Infuocata. "Un momento importante per il nostro territorio - ha spiegato il primo cittadino di Ponte, perché confinante con il sito e il dialogo e la collaborazione con le istituzioni superiori sono fondamentali per garantire a Ponte le attenzioni e le risorse che merita.

Nel corso dell’incontro ho provveduto personalmente a invitare il presidente De Luca a visitare i lavori del potabilizzatore dell'invaso di Campolattaro, un'opera di grande rilevanza per il futuro del nostro territorio e dell’intera provincia.

Il confronto di oggi è stato utile per ribadire le nostre esigenze e rafforzare i rapporti istituzionali, sempre con l’obiettivo di migliorare Ponte e il futuro di chi lo vive".