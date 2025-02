Pietrelcina, Rosella (FdI): "Importante impegno sen. Matera per Legge Speciale" "Si è fatto promotore a Roma delle istanze territoriali per garantire ulteriori risorse"

Il Circolo di Fratelli d’Italia Pietrelcina esprime grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sulla legge speciale che garantirà al Comune di Pietrelcina un finanziamento aggiuntivo di 130.000 euro per il 2025, proprio in occasione dell’anno giubilare.

“Voglio ringraziare, a nome di tutti gli iscritti di Pietrelcina, il nostro presidente provinciale - il senatore Domenico Matera - che si è fatto promotore a Roma delle istanze territoriali per garantire ulteriori risorse con la legge speciale per Pietrelcina, consapevoli dell’importanza che il nostro territorio riveste non solo per per il Sannio. Grazie al suo impegno, l’obiettivo è stato raggiunto”.

È quanto dichiara Antonio Rosella, Presidente del Circolo FdI Pietrelcina, sottolineando quanto sia importante avere un rappresentante che ascolta il territorio a Roma.

“Anche come FdI Pietrelcina, abbiamo sempre dimostrato di anteporre il bene di Pietrelcina a qualsiasi logica di schieramento, perché la nostra comunità non appartiene a una parte politica, ma a tutti. Questo finanziamento è la prova che Fratelli d’Italia lavora con serietà e visione, anche sul territorio, guardando agli interessi collettivi. Non siamo interessati a rivendicare meriti, ciò che conta è che Pietrelcina abbia ottenuto risorse fondamentali per affrontare al meglio il Giubileo 2025. Ora ci auguriamo che questi fondi vengano utilizzati in modo corretto e in linea con quanto previsto dalla legge, affinché il nostro territorio possa cogliere appieno questa opportunità e non perdere occasioni per il suo sviluppo”.