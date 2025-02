A San Lorenzo Maggiore Trapanese presenta ‘’Nata per Te" Il 27 febbraio appuntamento con lo scrittore e assessore del Comune di Napoli

Luca Trapanese, scrittore, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli e papà della piccola Alba, sarà nella Sala Polifunzionale di San Lorenzo Maggiore Giovedì 27 Febbraio dalle ore 18.30 per presentare il libro ‘’Nata per Te. Storia di Alba raccontata fra noi’’.

La sua intervista sarà curata dall’autore Rai Gabriele Di Marzo e proseguirà il ciclo di incontri dal titolo ‘’Frammenti di speranza, racconti e riflessioni di storie’’ che già nel corso del primo appuntamento con l’attore Mirko Frezza ha riscosso un grande successo di pubblico.

Quella di Luca Trapanese e di sua figlia Alba, è una storia molto particolare che ha destato grande interesse dei media nazionali. Nel 2017 ha adottato Alba, bimba abbandonata in un ospedale di Napoli e affetta da sindrome di Down. Luca è il primo italiano single ad adottare una bambina; dichiaratamente gay, cattolico praticante e impegnato nel sociale, con il suo gesto ha inaugurato il registro degli affidi previsti dalla legge per i single.

Luca, da anni ormai, coordina progetti di sviluppo economico e sociale in India e ha fondato la onlus "A ruota libera", punto riferimento per famiglie napoletane con persone disabili, ma anche comunità per ragazzi orfani e disabili, una scuola di recupero di antichi mestieri napoletani per giovani disagiati e una casa-famiglia per bambini con gravi patologie.

"Nata per te’’, uscito nel 2023, è il film che ripercorre la storia di Luca Trapanese e di sua figlia Alba.

Come successo per il primo incontro, anche stavolta pubblico in sala avrà la possibilità di porre domande e relazionarsi con l’ospite.

Tutti gli eventi del ciclo ‘’Frammenti di speranza, racconti e riflessioni di storie’’, sono promossi dalla Parrocchia ‘’San Lorenzo Martire’’ e dal parroco Don Leucio Cutillo in collaborazione con le principali associazioni del paese: Associazione ‘’A. Lamparellli’’, Pro Loco San Lorenzo Maggiore, Azione Cattolica, Associazione ‘’Il Sogno e il sorriso di Valentino Ferrara’’, Associazione Oevo Expo delle Terre Sannite. Tutto con il patrocinio del Comune di San Lorenzo Maggiore.