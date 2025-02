San Giorgio del Sannio: maggioranza all'attacco "solo demagogia" L'amministrazione Ricci contro il gruppo San Giorgio Protagonista

"Il gruppo San Giorgio Protagonista si sta affannando a lanciare comunicati di ogni genere con il solo scopo di denigrare tout court l’azione amministrativa. Come al solito, la demagogia prende il posto del dibattito politico". Lo fa presente in una nota stampa la maggioranza consiliare guidata dal sindaco Giuseppe Ricci.

"Ci saremmo aspettati un confronto sul tema acqua - proseguono - che, invece, viene strumentalizzato e per di più arricchito di particolari alquanto fantasiosi! Che sia chiaro a tutti i cittadini e ai nostri consiglieri di opposizione: noi non utilizziamo criteri per pochi eletti come invece si era soliti fare, tant’è che in Consiglio comunale abbiamo parlato dello studio di fattibilità che stiamo elaborando con l’obiettivo di coprire in un triennio le utenze ad oggi sprovviste del serbatoio casalingo. Naturalmente, accanto a questa manovra “tampone”, si affianca la progettazione per l’ammodernamento delle reti idriche, come si evince dalle delibere di Giunta pubblicate. Basterebbe leggere un po’ gli atti per evitare discorsi inutili.Ben diverso è il discorso del serbatoio di via Toppa che affronteremo in modo dettagliato a breve.

Questa maggioranza è a lavoro su diversi fronti e, se la priorità è l’acqua, altrettanto importante è sostenere le famiglie in un momenti di crisi economica come questo. Se da un lato abbiamo istituito il bonus nuovi nati per supportare le neofamiglie, dall’altro siamo a lavoro per ridurre la pressione fiscale. A differenza di quanto afferma l’opposizione, non era possibile farlo quest’anno visto che, alla data di approvazione del bilancio, il Governo ancora non aveva quantificato i fondi da accantonare. Accettiamo un dibattito sui temi non la mistificazione della realtà! Rispediamo al mittente anche le accuse relative al reclutamento di due unità di personale: si ricorda che l’operazione è avvenuta nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, utilizzando graduatorie valide di altri Enti locali, senza costi aggiuntivi per nuove selezioni. Questa scelta ha permesso di rispondere tempestivamente alla carenza di personale e garantire la continuità amministrativa senza ricorrere ad agenzie interinali, pratica adottata in passato con costi più elevati. Questa è la realtà, il resto solo parole! L’Amministrazione Ricci - si conclude la nota - invita l’opposizione a documentarsi adeguatamente prima di diffondere informazioni inesatte. Allo stesso tempo si invita l'opposizione a contribuire con proposte costruttive nell’interesse della Comunità".