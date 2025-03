Ceppaloni: il sindaco chiede tempi certi per interventi su strade provinciali Amministrazione comunale chiederà che venga convocato un incontro urgente con la Provincia

Dopo l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza delle strade provinciali da parte della Provincia di Benevento, l’amministrazione comunale di Ceppaloni accoglie con favore la notizia ma chiede tempi certi per l’inizio e la realizzazione degli interventi previsti.

Nei giorni scorsi, il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, aveva inviato una formale comunicazione al Presidente della Provincia, sollecitando azioni immediate per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle arterie provinciali che attraversano il territorio comunale, in particolare la SP7, la strada di accesso alla frazione Santa Croce e San Giovanni, la SP5 (San Giovanni di Ceppaloni – Tufara) e la SP9 (Maccabei – Fondovalle Sabato).

L’ente provinciale ha ora deliberato finanziamenti complessivi per circa 2 milioni di euro, destinati a interventi di manutenzione straordinaria su diverse strade della rete provinciale, comprese quelle che attraversano Ceppaloni. In particolare, è stato approvato in linea tecnica il progetto per il ripristino del piano viabile della SP7, la messa in sicurezza della SP5 e della SP6, e il miglioramento delle condizioni della SP9.

“Apprendiamo con favore la decisione della Provincia di destinare fondi per la messa in sicurezza delle nostre strade, ma è essenziale che vi sia un cronoprogramma chiaro e vincolante per l’avvio dei lavori”, ha dichiarato il Sindaco di Ceppaloni. “Da tempo segnaliamo le gravi criticità delle nostre arterie provinciali, che rappresentano un pericolo per i cittadini. Ora vogliamo garanzie sui tempi di attuazione”.

L’Amministrazione comunale chiederà che venga convocato un incontro urgente con la Provincia e con i tecnici competenti per stabilire priorità e tempistiche precise, evitando ulteriori ritardi che potrebbero compromettere la sicurezza di automobilisti, residenti e mezzi di emergenza.

“Abbiamo il dovere di vigilare affinché questi interventi vengano realizzati in tempi congrui e con la massima attenzione alla qualità dei lavori”, ha concluso il sindaco Cataudo.