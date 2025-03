Guardia Sanframondi in festa: un Carnevale 2025 da record Parteciperanno ben 14 carri allegorici, provenienti non solo dal paese ospitante

Un'esplosione di colori, musica e allegria travolgerà Guardia Sanframondi in questa straordinaria domenica di Carnevale. Un'edizione da record che vedrà la partecipazione di ben 14 carri allegorici, provenienti non solo dal paese ospitante, ma anche da Cerreto, San Lorenzo e Ponte, a dimostrazione di una festa che si fa sempre più grande e inclusiva. Un evento che unirà tradizione e innovazione, coinvolgendo associazioni, volontari e gruppi mascherati in una festa che celebra l’identità del territorio. Un Carnevale per Tutti; la manifestazione si aprirà con il Carnevale dei Piccoli, un evento dedicato ai bambini, animato da giochi, spettacoli e momenti di intrattenimento che renderanno indimenticabile la mattinata per i più giovani. Nel pomeriggio, poi, l’attesa verrà ripagata con la grande sfilata dei carri allegorici, a partire dalle ore 14, le strade di Guardia Sanframondi si trasformeranno in un palcoscenico di creatività e fantasia.

Musica, balli e coriandoli accompagneranno il passaggio dei carri, tra l'entusiasmo di grandi e piccini, insomma, una festa per tutte le

età! Un Successo Condiviso; l'Amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di fare rete tra i diversi comuni per promuovere il territorio e, il Sindaco Di Lonardo ha dichiarato: "Questo Carnevale non è solo una festa, ma un'opportunità per crescere insieme, valorizzare le nostre tradizioni e creare momenti di aggregazione che uniscono le comunità" e prosegue precisando: "Un ringraziamento speciale è rivolto a tutte le associazioni coinvolte, che hanno contribuito a rendere questa giornata così speciale". Possiamo dire quindi, che questo Carnevale 2025 sarà una manifestazione da ricordare. Tra maschere, musica e divertimento, si

confermerà come uno degli eventi più attesi e apprezzati della stagione. Un appuntamento che, sorprenderà e a regalerà emozioni, con

la promessa di un'edizione futura ancora più spettacolare!