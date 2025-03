"Congratulazioni al neo presidente Pecoraro, cittadino onorario di Pago Veiano" Le congratulazioni del sindaco De Ieso per la nomina a presidente dell'Anas

"Complimenti e congratulazioni al nostro illustre cittadino onorario, prefetto Giuseppe Pecoraro, per l'importante nomina a presidente dell'Anas". A dirlo è Mauro De Ieso, sindaco di Pago Veiano e vice segretario provinciale della Lega Salvini Premier. "Ricordo ancora quando il 31 maggio 2014, in occasione dei festeggiamenti dell'anniversario dei 150 anni della denominazione del comune Pago Veiano, conferimmo la cittadinanza onoraria al prefetto Pecoraro per l'opera meritoria svolta alla guida della prefettura di Benevento. Fu un momento molto importante per la nostra comunità", afferma il sindaco De Ieso.

"Per Pago Veiano è un grande onore avere alla guida della principale azienda italiana che si occupa di viabilità, e che gestisce 32mila chilometri di strade e autostrade, un proprio cittadino onorario. Speriamo presto di avere il prefetto Pecoraro tra di noi per discutere di tutte le questioni della viabilità di competenza Anas nel Sannio", conclude il sindaco De Ieso.

