Fortore. Galleria Passo del lupo, lavori notturni e apertura durante il giorno L'opera tra Campania e Puglia. L'annuncio del sindaco di San Bartolomeo, Agostinelli

Anas Puglia scioglie la riserva in merito ai lavori di manutenzione programmata sulla galleria "Passo del Lupo". Verranno effettuati di notte in modo da poter mantenere il traffico aperto durante il giorno.

Lo affermano in una nota congiunta il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli e i Consiglieri Regionali della Puglia Antonio Tutolo, Rosa Barone e Joseph Splendido.

In linea con le esigenze espresse dal territorio, gli interventi di completamento per la riqualificazione della Galleria Passo del Lupo troveranno esecuzione in regime di lavoro notturno con riapertura diurna della galleria.

"È quanto garantito dall’Ingegnere Marzi, Capo Compartimento ANAS Puglia, nell’ultima interlocuzione avuta.

In linea generale - riferiscono il Sindaco Agostinelli e i Consiglieri Tutolo, Barone e Splendido - sarà prevista la chiusura della galleria nella fascia oraria 18:00-6:00 di mattina, mantenendo la galleria aperta e transitabile durante il giorno. La fascia oraria individuata consente di garantire il regolare flusso veicolare legato alle esigenze di transito dei pendolari, dei pullman per il trasporto scolastico e di gran parte del trasporto su gomma relativo alle attività artigianali e industriali servite dall’itinerario stradale. I lavori inizieranno non prima dell’estate prossima.

Ringraziamo ANAS - concludono Tutolo, Barone, Splendido e Agostinelli - per aver accolto e ben coniugato le esigenze di un intero territorio, questa volta quanto mai unito e coeso".