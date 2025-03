Finanziamento per la riqualificazione del bocciodromo di Ceppaloni La soddisfazione dell'amministrazione comunale

Il Comune di Ceppaloni ha ottenuto l’ammissione a finanziamento per il progetto di rigenerazione, miglioramento e adeguamento del bocciodromo comunale.

L’intervento rientra nel Piano Regionale per lo Sport 2021/2023, finalizzato alla conservazione, al miglioramento e alla messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente. Il finanziamento è stato confermato dal Decreto del Direttore Generale ARUS n. 41 del 18/03/2025.

Questo risultato rappresenta, spiegano dal Comune “un passo significativo per il potenziamento delle strutture sportive locali, nell’ottica di una maggiore fruibilità e sicurezza per i cittadini e le associazioni che operano sul territorio. Un aspetto fondamentale del progetto è l’attenzione all’accessibilità e all’inclusione delle persone diversamente abili, garantendo un bocciodromo senza barriere e pienamente fruibile da tutti. Lo sport deve essere un diritto per ogni cittadino, e questa riqualificazione rappresenta un importante traguardo per l’intera comunità.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo e garantisco l’impegno dell’Amministrazione affinché il progetto si concretizzi nei tempi previsti”.

A nome dell’Associazione Bocciofila di Ceppaloni, il Presidente Franco Giuseppe esprime il suo apprezzamento: “Questo intervento è un segnale importante per la nostra associazione e per tutti coloro che frequentano il bocciodromo. Avere una struttura moderna e accessibile è un sogno che si realizza, e ringraziamo l’Amministrazione Comunale per l’impegno profuso nel sostenere il nostro sport e la nostra comunità.”