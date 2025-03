Montesarchio: transito mezzi pesanti, la minoranza "continueremo a vigilare" Le sollecitazioni del gruppo consiliare di minoranza "Futuro per Montesarchio"

"Prendiamo atto del chiarimento del sindaco Sandomenico relativamente al transito incessante di mezzi pesanti, che la minoranza aveva segnalato la scorsa settimana, sollevando numerosi dubbi circa la gestione del disagio ai cittadini".

Parte da qui il gruppo consiliare di minoranza "Futuro per Montesarchio". "Ricordiamo - proseguono - che il transito dei camion riguarda lo scarico di materiali all'ex cava Moccia, gestita dalla cooperativa Assteas, nata da ex operai dell'industria Moccia, dopo mesi di occupazione e trattative per riconvertire la propria attività lavorativa. Ricordiamo gli anni e mesi di lotta e trattative per arrivare al risultato di oggi. La cooperativa Assteas è stata sostenuta in toto dalla precedente amministrazione, a cui sia parte dell'attuale maggioranza che minoranza apparteneva. Per questo non possiamo oggi essere contro chi si è reinventato un lavoro. Abbiamo sostenuto i lavoratori in ogni battaglia. Chiarito ciò, siamo soddisfatti che l'Anas abbia già risposto e si sia impegnata a scrivere a RFI, ma ricordiamo che ciò sia accaduto il 19 marzo, dopo le nostre sollecitazioni della scorsa settimana.

Allo stato attuale, però, ancora nulla è stato fatto, se non transennate le parti della strada più deteriorata. Notiamo con piacere che siano stati attivati maggiori controlli sul territorio, che prima di rado venivano svolti e ci auguriamo che , nell'interesse della qualità della vita dei cittadini , soprattutto residenti nelle aree interessate, si intervenga il prima possibile al ripristino dei luoghi.

Continueremo a vigilare sulla situazione, considerato che il ruolo dell'opposizione è la salvaguardia dell'interesse dei cittadini".